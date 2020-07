Calciomercato Juventus, Gosens parla dei bianconeri

Nel prossimo calciomercato Juventus saranno diversi i giocatori che potrebbero approdare alla squadra bianconera. L’obiettivo del club è infatti quello di avere una rosa sempre più competitiva in Italia e in Europa.

Tra gli obiettivi dei bianconeri non c’è solo una punta di spessore ma anche un nuovo laterale sinistro. E i nomi più caldi sono quelli di Emerson Palmieri e Gosens. Proprio quest’ultimo ha parlato del suo futuro.

Calciomercato Juventus, Gosens pronto a cambiare aria

Ai microfoni di DAZN il laterale ha parlato anche del suo futuro prima della partita tra la sua Atalanta e il Milan. «È un onore essere associati a squadre come la Juventus o l’Inter. Mi rende orgoglioso e mi fa capire che sto facendo le cose giuste in questa stagione. Certo, quando sento dire che sono pronte a offrire per me 30 milioni di euro, mi sento davvero male. Ma l’Atalanta sa benissimo che sto avendo statistiche incredibilmente buone in questa stagione, numeri che è difficile ripetere Quindi potrebbe anche essere comprensibile vendermi” ha detto Gosens.

Il calciatore però non ha ancora deciso nulla. “Non abbiamo ancora affrontato il tema con l’Atalanta. Ci siamo qualificati direttamente per la Champions League per la seconda volta di fila, per noi è un enorme successo. Ma se avessi l’opportunità di passare a un club di alto livello, sarei anche stupido se non lo accettassi“.



