Esonero Sarri, i tifosi rivogliono Allegri sulla panchina della Juventus

I tifosi della Juventus con l’hashtag #sarriout vogliono esonero Sarri e sperano che torni Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera.

Paratici voleva il calcio champagne ed ha mandato via Allegri. Adesso gli toccherà pensare all’esonero Sarri. Nulla di più semplice che delle parole di Max: «Il calcio è semplicità». Quello proposto dall’ex allenatore dell’Empoli è invece di difficile comprensione e applicazione. Pesante, ridondante, didascalico. Lo si vede dagli occhi di CR7 che mai aveva perso due finali di fila e doveva venire alla Juve per provare tale amarezza. Resta un fatto all’orizzonte non c’è speranza alcuna che si possa compiere un miracolo in Champions. La società dovrebbe porsi delle domande e rispondersi. Intanto Max è libero dall’1 luglio. Lo aspetta la Premier League, il calcio totale lo lascerà ad altri. I suoi cavalli si sono sempre visti all’arrivo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus: i bianconeri pensano al grande ritorno in attacco

Esonero Sarri, Max aspetta la Juventus?

I tifosi della Juventus con l’hashtag #sarriout vogliono esonero Sarri e sperano che torni Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. I trend topic a strisce bianconere sul web parlano chiaro e non lasciano alcuna interpretazione al caso. La società, tuttavia, continua a confermare l’allenatore toscano. Paratici e Nedved lo proteggono, mentre Agnelli non si è mai esposto. Non è contento tuttavia, lo sanno anche i muri.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK