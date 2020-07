La Juventus dopo la brutta prestazioni di ieri sera con la sconfitta a Udine potrebbe, comunque, laurearsi campioni contro la Samp in casa

Nonostante la pessima sconfitta di ieri sera a Udine dove i bianconeri avrebbero potuto già conquistare il titolo con una vittoria, la corsa al titolo è solo rimandata. La Juventus, infatti, se domenica riuscisse a battere la Sampdoria in casa potrebbe, finalmente, laurearsi Campione d’Italia per la stagione 2019-2020. Uno scudetto rimandato che certamente nel post lockdown ha portato la squadra allenata da Maurizio Sarri ha offrire prestazioni talvolta altalenanti. Ora però i bianconeri, nonostante la brutta sconfitta di ieri sera, potranno comunque avere un’altra chance di portare a casa il titolo domenica in casa contro la Sampdoria.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Esonero Sarri, i tifosi rivogliono Allegri sulla panchina della Juventus

Juventus, domenica se batte la Sampdoria è scudetto

La Juventus avrebbe dunque solo rimandato un verdetto che potrebbe e deve arrivare. Infatti domenica se i bianconeri vincessero in casa contro la Samp avrebbero il titolo di Campioni d’Italia per la stagione 2019-2020. La Juventus dovrà quindi farsi trovare pronta e non sbagliare l’ennesima prova del nove. C’è da dire che il titolo potrebbe anche arrivare con un pareggio, ma questo dovrebbe garantire che Atalanta, Lazio e Inter non vincano contro le avversarie. Dunque se l’Atalanta non vincesse con il Milan (oggi), se l’Inter con il Genoa e la Lazio contro il Verona, allora solo in quel caso i bianconeri potrebbero arrivare al titolo anche senza una vittoria.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus: i bianconeri pensano al grande ritorno in attacco

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK