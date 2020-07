Ronaldo si sente preso in giro. La Juventus non può vincere la Champions

Cristiano Ronaldo ritiene di essere stato preso in giro dalla società per ciò che che concerne l’allestimento della rosa. La Juventus non è da Champions.

La Juventus, a meno di colpi di scena clamorosi, non vincerà la Champions League per l’ennesimo anno. Sono ormai 24. Cristiano Ronaldo avverte questa sensazione e non è escluso che ne abbia parlato con qualcuno. Questo perché il portale spagnolo Don Balon ha pubblicato un articolo in cui descrive il fuoriclasse portoghese davvero molto amareggiato per la situazione. Si trova in Italia non certo per lo scudetto, ma per alzare al cielo ancora una volta la Champions League.

Ronaldo e le ambizioni Juventus

CR7 portoghese non è stato certo preso per vincere gli scudetti ma per trionfare in Europa. Secondo quanto riportato in Spagna, Cristiano Ronaldo avrebbe fatto sentire la propria voce dicendosi ingannato. La Juventus, infatti, non avrebbe mantenuto la promessa di costruire una squadra vincente per poter competere con le avversarie più blasonate in Champions League. A 35 anni Cristiano è consapevole che quella che si presenterà ad agosto sarà un’occasione più unica che rara per vincere ancora la coppa dalle grandi orecchie ma i bianconeri non ci arrivano proprio nei migliori dei modi.

