Rabiot e Ramsey, la Juventus finanzierà con loro il suo calciomercato

Rabiot e Ramsey potrebbero lasciare la Juventus venendo sacrificati su esigenze di bilancio e di calciomercato. Il gallese scambiato con Jorginho?

Aaron Ramsey ha diverse corteggiatrici in Premier League, con la Juve che non chiuderebbe a priori ad una sua cessione. Ramsey potrebbe essere una preziosa pedina di scambio per Paratici e Oltremanica piace a Manchester United e Tottenham. Ma non solo. Stando a calciomercato.it ci sarebbe stato anche un’interessamento del Chelsea per il numero 8 bianconero. In tal caso verrebbe automatico associare la cosa all’arrivo del tanto agognato Jorginho. L’italo-brasiliano è pedina ambita tal tecnico bianconero che farebbe carte false per averlo. Prima, però, serve capire se la sua panchina resterà salda o meno. Sul mercato anche Adrian Rabiot.

Rabiot e Ramsey, pedine di calciomercato?

La situazione più intrigante, però, sembrerebbe però essere quella legata ad Adrien Rabiot. Il francese si sta allenando bene alla Continassa, ma con il suo entourage sarebbe già al lavoro per la cessione. Il transalpino ha deluso nella prima parte di stagione, ma nelle ultime settimane sembra in netta crescita. Un tentativo per recuperarlo ulteriormente potrebbe esser fatto, ma il suo destino appare ormai segnato. Anche alla luce dell’enorme plusvalenza che registrerebbe la Juventus da una sua cessione. Ricordiamo, infatti, che è arrivato a parametro zero.

