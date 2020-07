Calciomercato Juventus, si cerca un accordo con Khedira

Nel prossimo calciomercato Juventus uno dei reparti che sarà più rivoluzionati sarà la linea mediana. Dove arriveranno nuovi giocatori e altri faranno la valigia.

Dopo gli arrivi sicuri di Kulusevski e Arthur, quest’ultimo arriverà in cambio di Pjanic, adesso la Juventus potrebbe lasciar partire altri elementi. Uno di questi è Sami Khedira, che nelle ultime due stagioni ha giocato pochissimo a causa di numerosi infortuni. E per questo motivo la Juve starebbe pensando di lasciarlo libero di trovarsi una nuova destinazione.

Calciomercato Juventus, per Khedira risoluzione del contratto?

L’idea della Juventus, come riportato da calciomercato.com, è quella di trovare un accordo con il giocatore tedesco per arrivare alla risoluzione del contratto. L’ingaggio dell’ex mediano del Real Madrid si aggira sui sei milioni di euro e il contratto scadrà a giugno del prossimo anno.

Una mossa, quella dei bianconeri, dettata dalla volontà di risparmiare sull’ingaggio del calciatore, accettando di fatto la possibilità di non guadagnare nemmeno un euro dalla sua cessione. Anche dopo il lockdown, di fatto, Khedira non ha potuto dare una mano ai suoi compagni nel raggiungere il traguardo stagionale. E per lui dunque in estate potrebbe arrivare il capolinea della sua avventura in bianconero. Anche se campioni come lui sicuramente non faticheranno molto per trovare un ingaggio altrove.



