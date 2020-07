Juventus, ruolo per ruolo i punti di forza dei bianconeri

Portieri

Non c’è dubbio che Szczesny ha confermato tutto il suo valore. Il polacco è stato spesso decisivo con le sue parate. Ma c’è anche da sottolineare l’ottima stagione di Buffon, per il quale la carta d’identità è carta straccia. L’esperto portiere si è fatto sempre trovare pronto quando è stato chiamato in causa. Pinsoglio oltre che un bravo portiere è anche un ottimo uomo-spogliatoio.