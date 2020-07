Daniele Rugani con un post social sul proprio profilo ha deciso di dedicare lo scudetto vinto ieri sera contro la Sampdoria al figlio in arrivo

Il difensore della Juventus Daniele Rugani fresco della vittoria dello scudetto vinto aritmeticamente ieri sera all’Allianz Stadium contro la Sampdoria, con un bellissimo post social con annessa foto dei festeggiamenti della squadra nello spogliatoio, ha voluto dedicare la vittoria di questo scudetto al figlio che sta per arrivare.

Juventus, Rugani e la dedica speciale dello scudetto

Un bellissimo messaggio dedicato al figlio in arrivo. Come sappiamo Daniele Rugani e Michela Persico stanno aspettando un bimbo. Il difensore bianconero è stato il primo calciatore ad essere risultato positivo al Covid-19 e poi successivamente anche la moglie e compagna Michela Persico. Ripresi entrambi da quel brutto momento, ora, con un’ennesima vittoria dello scudetto, infatti i bianconeri sono al nono titolo consecutivo, Rugani ha deciso di festeggiare questo trionfo lasciandosi alle spalle quei brutti momenti, dedicando il titolo al figlioletto in arrivo. Nel post social infatti si evince tutta l’emozione della dolce attesa. Ecco cosa ha scritto Rugani sul proprio profilo Instagram:

“A te che presto arriverai, ma che già sento qui con me.

A te, la dedica più semplice. La più bella di sempre”.

