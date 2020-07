L’allenatore della Juventus si è lasciato andare ad una battuta nel fuori onda. Ecco cosa ha detto l’allenatore toscano ai suoi giocatori:

Maurizio Sarri nel fuori onda del match scudetto vinto contro la Sampdoria che ha poi permesso la vittoria aritmetica del titolo ai bianconeri della stagione 2019-2020, si è lasciato andare ad una battuta davvero esilarante. Ecco cosa ha detto l’allenatore toscano ai suoi giocatori nel fuori onda dopo la fine del match: “Se avete vinto con me…vuol dire che siete davvero forti!”

Una battuta auto ironica che è stata immortalata da una live Instagram di Leonardo Bonucci.

Juventus, la battuta di Sarri nel fuorionda: “Se avete vinto con me…”

Un fuori onda che ha già fatto scalpore nei social network, ed è già diventato trend topic fra i tifosi. Le parole di Maurizio Sarri durante i festeggiamenti del dopo gara contro la Sampdoria, match che, ricordiamolo, ha dato l’aritmetica vittoria del titolo di Campioni d’Italia per la nona volta consecutiva ai bianconeri, ha letteralmente conquistato il web. Tutto ripreso “involontariamente” da Leonardo Bonucci durante una live Instagram mentre i giocatori festeggiavano la vittoria del titolo. Una frase che non è passata di certo inaspettata e che ha sancito ancora di più un legame stretto fra giocatori e allenatore. Infatti poco dopo nell’intervista Sarri ha parlato dei suoi giocatori non come campioni o fuoriclasse ma come ragazzi a cui ormai si è davvero affezionato.

