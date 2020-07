La Juventus sarebbe pronta alla rivoluzione sul mercato, sette sono i possibili partenti per la prossima stagione di mercato: ecco quali

La Juventus sarebbe pronta alla rivoluzione per la prossima stagione di mercato, molti infatti sarebbero i possibili partenti della rosa di Maurizio Sarri. Infatti secondo un sondaggio riportato da “Il Corriere dello Sport” i partenti della rosa bianconera sarebbero sette. Come sappiamo uno dei nomi che quasi sicuramente lascerà la Juventus è l’attaccante argentino Gonzalo Higuain ma con un attaccante che parte, con lui potrebbero essercene altri due, cioè Douglas Costa e Federico Bernardeschi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus, Arthur-Barcellona è rottura totale: vuole lasciare la Spagna

Juventus, Calciomercato: sono sette i possibili partenti

Ma la situazione dei possibili partenti non si limita sono alla fase offensiva, infatti a centrocampo sarebbero altri due i profili in uscita. Il primo è Sami Khedira il tedesco infatti potrebbe lasciare dopo cinque stagioni e una serie di infortuni che l’ha lasciato fuori gran parte del tempo e approdare nel campionato del Qatar. L’altro profilo in uscita è Aaron Ramsey, il gallese è arrivato a parametro zero lo scorso anno e non sembra essersi inserito perfettamente nelle dinamiche del campionato italiano, i bianconeri potrebbero cederlo per garantirsi una plusvalenza sul mercato. I nomi in difesa che partiranno sono invece due, o meglio, due profili che proprio per il poco spazio che hanno trovato quest’anno in bianconero potrebbero lasciare la Juventus anche Daniele Rugani e Mattia De Sciglio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus campione d’Italia, Emre Can fa i complimenti ai bianconeri

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK