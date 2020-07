Juventus, la frecciata di Moratti sugli scudetti bianconeri

La Juventus ha vinto il suo nono scudetto consecutivo nell’ultimo turno di serie A. Ecco le parole di Massimo Moratti sul trionfo bianconero.

La squadra di Sarri è riuscita a trionfare anche in questo torneo, scrivendo un’altra pagina importante della storia del calcio italiano. E sullo Stadium è apparso il numero 38, quello dei tricolori conquistati dalla Juventus nella sua storia. Ma non tutti concordano su quel numero, ripensando al periodo di Calciopoli. C’è grande dibattito anche sui social sulla vicenda. Un dibattito che puntualmente si ripropone ormai da anni.

Juventus, la frecciata di Moratti ai bianconeri

A commentare l’ennesimo trionfo dei bianconeri in serie A è stato anche l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti, intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli. L’ex numero uno nerazzurro – come riporta anche Il Corriere dello Sport – ha parlato della sua Inter e del sogno Messi, ma anche del nono trionfo consecutivo della Juve. E non è mancata una frecciatina ai bianconeri.

“38 scudetti? Allo Stadium si sono distratti. Mi sa che dovevano scrivere 36, alle volte bisogna avere un po’ più di memoria. Non lo dico per polemica, anche perché sono amico di Andrea Agnelli. Solo che al suo posto non sarei orgoglioso di quel periodo storico” ha detto Moratti.

