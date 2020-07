Zapata, a Ronaldo e Dybala serve un centravanti da Juventus

Zapata resta l’obiettivo principale della Juventus per il reparto avanzato. All’Atalanta proposte delle importanti contropartite tecniche in uno scambio.

Ormai, da mesi, è di dominio pubblico che la Juventus sia a caccia di rinforzi per attacco. E’ certo che Higuain a fine stagione andrà via e che la Vecchia Signora prenderà un centravanti. Oltre a Milik, l’interesse per Zapata dell’Atalanta è sempre più concreto. I bianconeri, infatti, starebbero studiando un operazione di scambio. Questo perché la prima offerta di Perin più 30 milioni è stata respinta al mittente.

LEGGI ANCHE >>> Danilo via dalla Juve, calciomercato: per l’esterno brasiliano probabile la cessione

Zapata è l’ideale per Ronaldo e Dybala

Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione in un articolo di questa mattina. «La Dea tiene duro ma la Juve non molla la presa, in attesa che arrivino tempi più maturi per un nuovo affondo per Zapata» si legge. Il colombiano, infatti, è l’ideale per giocare con Dybala e Ronaldo e mettere il suo fisico a loro disposizione. «La prima alternativa è Arkadiusz Milik – si legge ancora -. L’accordo sarebbe già stato trovato ma l’ostacolo non da poco è il Napoli, che non vuole contropartite tecniche ed è fermo sulla richiesta di 50 milioni in contanti. Il club azzurro ha detto no a Romero. Più margini potrebbero esserci con Bernardeschi. All’orizzonte, però, ci sono Atletico Madrid e Tottenham, pronti a soddisfare le richieste economiche del Napoli. Sotto la lente c’è anche Raul Jimenez, messicano del Wolverhampton, sponsorizzato da Jorge Mendes: costa 80 milioni».

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK