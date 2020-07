Cagliari-Juventus streaming, come seguirla: diretta tv e online

Cagliari-Juventus streaming: ecco come vederla su DAZN. La partita contro i ragazzi di Walter Zenga sarà la prima dopo la conquista dello scudetto.

I bianconeri hanno vinto il loro nono scudetto consecutivo e sono già proiettati mentalmente alla gara di Champions. Prima, però, c’è da terminare il campionato e stasera si gioca in Sardegna. Contro la formazione allenata da Walter Zenga ci saranno delle novità, ma Cristiano Ronaldo non ha alcuna intenzione di fermarsi e vuole continuare a segnare. Cagliari-Juventus, partita della trentasettesima giornata di Serie A in programma sabato sera alle 21:45 alla Sardegna Arena, verrà trasmessa in diretta streaming da DAZN (Clicca qui per l’attivazione). Come ormai saprete, dal 7 ottobre dello scorso anno non è più disponibile su Dazn il mese di prova gratuito e così per chi vorrà vedere la partita sarà indispensabile attivare l’abbonamento mensile al prezzo di 9,99 euro. Il costo mensile del servizio è di 9,99 euro, e non sono previsti costi di attivazione né di disattivazione.

Cagliari-Juventus streaming, come fare a verderla

Cagliari-Juventus streaming sarà visibile anche su DAZN1, canale visibile per gli abbonati a Dazn anche sulla piattaforma Sky. Maurizio Sarri effettuerà degli esperimenti di formazione e lancerà alcuni giovani dal 1′. Zenga, dal canto suo invece, si gioca la riconferma sulla panchina dei rossoblù. Sarà un match ricco di spettacolo probabilmente con tanti gol. In porta ci sarà Gigi Buffon.

