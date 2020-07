Probabili formazioni Cagliari-Juventus: ecco Buffon, gioca Muratore dal 1′

Nelle probabili formazioni Cagliari-Juventus spicca il rientro di Gigi Buffon, e l’esordio dal primo minuto di Muratore. Una chance anche per Coccolo.

Le probabili formazioni Cagliari-Juventus, match valido per la 37esima giornata del campionato di calcio di Serie A, presto diventeranno ufficiale. I bianconeri, dopo aver vinto scudetto con i crismi della matematica, sono aperti agli esperimenti. Ecco le possibili scelte dei due allenatori. Sarri conferma il solito 4-3-3, con Bernardeschi che agirà davanti ancora una volta sostituendo l’infortunato Douglas Costa. In difesa dovrebbero giocare Bonucci e Rugani, ma non è da escludere la carta Demiral. Sarebbe una sorpresa dopo l’infortunio di gennaio in Roma-Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Cagliari-Juventus streaming, come seguirla: diretta tv e online

Probabili formazioni Cagliari-Juventus

Sono rimasti a casa anche Chiellini, Ramsey, Danilo, De Sciglio, Khedira, Douglas Costa e Dybala, alcuni per infortunio e altri per semplice riposo. Le probabili formazioni Cagliari-Juventus raccontano di un Gigi Buffon in porta e della chance dal 1′ per uno dei ragazzi dell’Under 23. Parliamo presumibilmente di Muratore. L’altro papabile, il terzino sinistro Coccolo, entrerà nella ripresa. Cristiano Ronaldo non riposa: è stato convocato e sarà titolare in attacco, con lui sono pronti Bernardeschi e Higuain.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Klavan, Pisacane; Mattiello, Rog, Ionita, Lykogiannis; Pereiro; Simeone, Joao Pedro. All. Zenga

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Muratore; Bernardeschi, Higuain, C. Ronaldo. All. Sarri

