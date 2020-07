Calciomercato Juventus, dalla Spagna: accordo vicino per Jimenez

La priorità del calciomercato Juventus nella prossima stagione sarà quello di trovare un centravanti di spessore che possa far bene in Italia e in Europa.

Sono tanti i nomi che sono circolati nelle ultime settimane. Da quello di Milik del Napoli a Zapata dell’Atalanta, per finire a Jimenez del Wolverhampton. Ed è proprio su quest’ultimo che arrivano nuovi rumors di calciomercato.

Calciomercato Juventus, 80 milioni per Jimenez?

In Spagna sono sicuri del fatto che la Juventus abbia accelerato la trattativa con il Wolverhampton per l’attaccante Jimenez. A riportare la notizia è il quotidiano sportivo AS, che sottolinea come le posizioni dei due club si siano riavvicinate. Gli inglesi per il loro centravanti chiedevano una somma di 100 milioni di euro, mentre la Juve ne aveva offerti 50. Troppo pochi per far vacillare i Wolves. Ma adesso le due parti sarebbero più vicine e l’accordo potrebbe trovarsi a 80 milioni di euro.

In questo modo l’attaccante diventerebbe il calciatore messicano più costoso della storia del paese sudamericano. Quest’anno i suoi numeri sono stati impressionanti, 26 gol in 53 partite. Il Wolverhampton avrebbe tra l’altro individuato il suo sostituto, ovvero l’attaccante del Braga João Paulo Dias Fernandes, giocatore che piace molto al tecnico Espirito Santo.

