Il presidente Gravina ha parlato dell’inizio del nuovo campionato che avverrà molto più probabilmente nel mese di ottobre.

Il presidente della Figc Gravina ha parlato dell’inizio della prossima stagione e, dunque, del prossimo campionato di Serie A. Come riportato su La Gazzetta Dello Sport il presidente ha dato più probabile il mese di ottobre rispetto a settembre come inizio della nuova stagione. Ecco cosa ha detto: “A fine agosto si definiranno le competizioni internazionali, poi il 30 ci sono le convocazioni della nazionale, il 4 c’è una partita e l’8 un’altra. Il format può essere rivisto, ci confronteremo in maniera aperta, ma siamo convinti che qualcosa si potrà fare. Ripartire il 19 settembre? Forse anche ottobre, se valutiamo attentamente la cadenza del nostro calendario”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Sarri alza bandiera bianca: «Con la Roma forse gioca la Juventus Under 23»

Gravina, Serie A: “Ecco quando inizierà il prossimo campionato…”

Come sappiamo l’attuale stagione di Serie A che ha già i bianconeri vincenti del titolo di Campioni, si concluderà il 2 agosto, dunque per ovvie ragioni la nuova stagione dovrà iniziare non prima della metà di settembre. Sempre sull’argomento Gravina ha aggiunto: “Ripartire il 19? Forse anche ottobre, se valutiamo attentamente la cadenza del nostro calendario”. Proprio l’oggetto calendario sarà argomento del consiglio di Lega che si terrà oggi, consiglio che verrà preceduto dall’assemblea che verterà su un altro importante argomento, i fondi da investire nella Serie A. Gravina ha poi parlato di un nuovo format che potrebbe essere rivisto e introdurre i playoff, ecco cosa ha detto: “Mi piacerebbe ma non so se si andrà in quella direzione. Saremo chiamati a brevissimo a incastrare le giornate di campionato con quelle delle nostre nazionali e delle competizioni internazionali tutto questo partendo da una data ipotetica di fine settembre”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Voti Cagliari Juventus: i protagonisti del match della Sardegna Arena

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK