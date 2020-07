Cristiano Ronaldo e Dybala sono i testimonial per la nuova maglia presentata stamattina sui portali social della Juventus. Indizi di mercato?

La Juventus ha presentato ufficialmente la nuova maglia Home per la stagione 2020-2021. Come testimonial d’eccezione le due stelle dell’attacco bianconero: Cristiano Ronaldo e Dybala. L’attaccante argentino come sappiamo sta trattando con la società bianconera un importante rinnovo di contratto che dovrebbe legarlo alla Juventus per altre stagioni, facendolo diventare un’autentica bandiera della società. Questa scelta di ricercare proprio le due stelle dell’attacco bianconero come testimonial ha qualcosa di concreto, un probabile indizio di mercato.

Juventus, Dybala e CR7 testimonial per la nuova maglia: indizi di mercato?

Come tutti gli anni ormai la Juventus dimostra di essere una marcia in più rispetto al resto, e ancora una volta, nonostante un ritorno alle origini con le strisce ha creato un mix davvero interessante nella nuova maglia home: Infatti la nuova divisa presenta delle righe nere pennellate molto particolari e dei richiami dorati. Colore ore che è presente poi nel resto della divisa, con quell’aggiunta di eleganza nel logo del club e nello sponsor. Come testimonial per la presentazione della nuova divisa Home per la stagione 2020-2021 ci sono proprio, come dicevamo poc’anzi, le due stelle bianconere Ronaldo e Dybala. Indizio di mercato che appare chiaro, infatti la rappresentanza di Ronaldo e Dybala è un segnalo chiaro che la società vede in loro due il fulcro del gioco bianconero e, sostanzialmente, anche il simbolo della società. Tra i modelli appaiono anche Bentancur, Cuadrado, De Sciglio, Ramsey, Rabiot, Bernardeschi e Douglas Costa.

