Juventus, Sarri contro la Roma non sarà in panchina

Maurizio Sarri non ci sarà sulla panchina della Juventus nell’ultimo match di questo campionato di serie A, la partita contro la Roma di sabato sera.

Ultimo impegno per la squadra bianconera in campionato prima di concentrarsi sull’ottavo di finale di ritorno di Champions League contro il Lione. L’avversario sabato sera sarà una Roma che pure ha già tagliato il suo traguardo, la conquista di un posto in Europa League. Di fronte due squadre che non hanno niente da chiedere al torneo, sarà una sorta di amichevole di lusso visto che i tecnici probabilmente risparmieranno i big per gli impegni agostani in Europa. Ad ogni modo sia la Juventus che la Roma ci terranno a chiudere con un successo il loro cammino.

Juventus, Sarri è squalificato

Il tecnico della Juventus non sarà regolarmente al suo posto sabato sera perché ieri, contro il Cagliari, ha rimediato un cartellino giallo. Era già diffidato e dunque sarà squalificato dal giudice sportivo per un turno. Non sarà della partita nemmeno l’ex di turno Miralem Pjanic. Pure lui era diffidato e sarà squalificato per l’ammonizione rimediata. Per il bosniaco dunque la sua esperienza in serie A si è già conclusa, visto che nella prossima stagione vestirà la maglia del Barcellona.

