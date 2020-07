La Juventus Campione d’Italia per la stagione 2019-2020 domani festeggerà il titolo in casa contro la Roma. Tutti i dettagli sulla premiazione.

La Juventus Campione d’Italia 2019-2020 festeggerà il titolo domani sera nel proprio stadio Allianz. Il nono scudetto di fila vinto con due giornate d’anticipo, verrà festeggiato domani sera nell’ultima sfida di campionato contro la Roma. Dalla Gazzetta Dello Sport arrivano importanti novità secondo cui La Lega avrebbe già previsto la cerimonia di premiazione a fine partita, intorno alle 22.30.

Juventus Campione d’Italia: tutto sulla cerimonia della premiazione

A fine partita la cerimonia di premiazione, intorno alle 22.30, con tanto di diretta Sky e Dazn. Un evento che rispetterà necessariamente tutte le misure anti-Covid 19. Il trofeo verrà, dunque, alzato al cielo come di consueto ma non ci sarà nessuna sfilata con tanto di bus, come di solito avveniva gli anni scorsi, proprio in ottemperanza alle norme anti Covid. Uno scudetto sentito ma che dovrà -comunque- rimanere sobrio anche nelle esultanze.

