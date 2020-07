Il Manchester United fa veramente sul serio per Jimenez e potrebbe chiudere per il bomber messicano voluto anche dalla Juventus.

Il Manchester United non molla Raul Jimenez e sembra fare decisamente sul serio sul bomber messicano che come sappiamo è anche un grande obiettivo in attacco per la Juventus. Il 29enne piace molto al direttore sportivo Fabio Paratici che lo vorrebbe come prossimo attaccante della Juventus. Quest’anno Jimenez ha siglato ben ventisei gol in Premier League, un vero bomber di razza.

Raul Jimenez alla Juventus? Calciomercato: bianconeri beffati sul bomber

Sull’attaccante, come riporta un sondaggio di mercato di Calciomercato.it ci sarebbero i Red Devils pronti già a chiudere. Un affare che sarebbe semplificato proprio perché i Wolves avrebbero intenzione di acquistare Paulinho per rimpiazzare il partente Jimenez. Il Wolverhampton per lasciare partire Raul Jimenez chiederebbe la bellezza di almeno 60 milioni di euro cifra decisamente elevata per un giocatore non così più tanto giovane. Ora si dovrà capire se il Manchester United deciderà di accontentare le richieste dei Wolves, ma a quanto sembra in Inghilterra il fronte Jimenez vedrebbe i Red Devils pronti a chiudere a garantirsi Jimenez come prossimo grande attaccante per il futuro. Ai posteri l’ardua sentenza.

