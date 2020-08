Calciomercato Juventus, le parole di Paratici su Zaniolo

Il calciomercato Juventus è sempre alla ricerca di calciatori di spessore che possano fare la differenza in Italia e in Europa.

Uno su tutti è ovviamente Niccolò Zaniolo. Il numero 22 della Roma è uno dei talenti più fulgidi del calcio italiano e continua ad essere corteggiato da diversi club europei. Tra cui ovviamente anche la Juventus, che lo segue ormai da diverso tempo. La Roma non intende cederlo, ma deve fare i conti con il bilancio, per cui difficilmente potrebbe dire di no ad una offerta monstre. I bianconeri insomma dovranno stare all’erta.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, offerti due giocatori per arrivare a Zaniolo

Calciomercato Juventus, le parole di Paratici

Prima del fischio d’inizio di Juventus-Roma di questa il dirigente bianconero Fabio Paratici ai microfoni di Sky Sport ha parlato di Niccolò Zaniolo. Che viene indicato come uno dei possibili colpi del club torinese in quest’estate del 2020. “È un bravo calciatore e non ci vuole certo un direttore sportivo a capirlo. Adesso però pensiamo alle partite da giocare e a festeggiare. Per il mercato ci sarà tempo, adesso giocando ogni tre giorni pensare alle trattative non è semplice”.

Non è da escludere dunque che nelle prossime settimane la società bianconera possa fare un tentativo concreto per strappare Zaniolo ai giallorossi.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK