Juventus-Roma, i convocati di Sarri: esclusione eccellente

Tutto pronto ormai per Juventus-Roma, incontro che chiude il campionato della squadra bianconera. Questa sera si gioca alle 20.45, ecco i convocati di Maurizio Sarri per la sfida dello Stadium.

Quella che andrà in scena questa sera è una sfida che non ha particolare importanza per le due formazioni. La Juventus ha già tagliato il traguardo dello scudetto e ora pensa alla sfida di Champions contro il Lione. La Roma invece è sicura del quinto posto e dunque della qualificazione alla prossima Europa League. Per questo motivo i due allenatori faranno ampio turnover e manderanno in campo tanti giovani.

Nella lista dei convocati della Juventus, a conferma della volontà del tecnico di risparmiare i big, non c’è Cristiano Ronaldo. Per il portoghese un turno di riposo in vista della Champions. Ci sono invece Chiellini e Demiral, possibile una staffetta tra i due.

Juventus-Roma, i convocati: non c’è Ronaldo

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon

Difensori: Chiellini, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral, Coccolo, Wesley, Frabotta

Centrocampisti: Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore, Peeters

Attaccanti: Cuadrado, Higuain, Bernardeschi, Olivieri, Vrioni, Zanimacchia

