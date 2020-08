Juventus Roma, Rabiot: “Non mi aspettavo un Lione così in forma”

Le parole di Adrien Rabiot a Sky poco prima dell’inizio di Juventus Roma. Ecco quanto dichiarato dal centrocampista francese

Poco prima dell’inizio di Juventus Roma, Adrien Rabiot ha detto la sua in merito alla sfida che opporrà i bianconeri al Lione. Ecco le parole del transalpino:

“Onestamente non mi aspettavo che il Lione fosse così in forma: hanno dominato fisicamente la gara contro il Paris Saint Germain. Dovremo soffrire per passare il turno, ma ci faremo trovare pronti.“

