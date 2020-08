De Sciglio al Barcellona, calciomercato: c’è l’ipotesi di uno scambio?

Calciomercato Juventus, le possibilità di un passaggio di Mattia De Sciglio al Barcellona non sono ancora svanite. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla redazione di tuttojuve.com, l’unico modo per effettuare il trasferimento sarebbe uno scambio.

CALCIOMERCATO JUVENTUS BARCELLONA DE SCIGLIO/ Gli affari tra la Juventus e il Barcellona potrebbero non essere finiti qui. Dopo lo scambio Arthur-Pjanic, infatti, anche Mattia De Sciglio potrebbe finire in blaugrana. Tuttavia, è da scartare l’ipotesi un trasferimento a titolo definitivo: secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla redazione di tuttojuve.com, il terzino italiano potrebbe finire in Catalogna soltanto con uno scambio: il Barca infatti non è disposto a sborsare i 10 milioni di euro richiesti dalla Juventus. Al momento, però, non è stata imbastita alcuna trattativa ufficiale: siamo ancora nell’ambito dei pour parler.

Non è escluso che però questa trattativa possa decollare da un momento all’altro: occorre individuare, però, la pedina di scambio giusta. Staremo a vedere quale potrebbe essere l’evolversi della trattativa.

Ti potrebbe interessare anche–> Calciomercato Juventus, la rivelazione di De Laurentiis su Milik

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK