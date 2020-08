Higuain al Valencia, calciomercato: gli spagnoli studiano l’offerta giusta

Calciomercato Juventus, Gonzalo Higuain è entrato nel mirino del Valencia: il contratto del Pipita scadrà il prossimo anno, ma i bianconeri continuano a valutarlo circa 20 milioni di euro. Il club spagnolo proporrebbe uno scambio con il classe ’91 Rodrigo.

CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN FUTURO VALENCIA/ Il futuro di Gonzalo Higuain potrebbe essere in Spagna. Secondo quanto rivelato dalla redazione de il calciomercato.it, infatti, il Valencia nelle ultime ore avrebbe effettuato i primi sondaggi per capire la disponibilità dell’argentino di trasferirsi in terra iberica. Il Pipita è legato ai bianconeri da un contratto fino al 2021 a 6,5 milioni di euro più bonus: la dirigenza di Corso Galileo Ferraris ha più volte fatto capire (indirettamente) che l’argentino non è più al centro del progetto bianconero: ecco perchè ai bianconeri vengono accostati con insistenza i profili di Milik, Zapata ed Aubameyang.

Calciomercato Juventus, Higuain al Valencia: pronto uno scambio?

La Juve valuta Higuain circa 20 milioni di euro: il Valencia starebbe pensando di imbastire uno scambio che vedrebbe coinvolto il classe ’91 Rodrigo. Niente di ufficiale, sia chiaro: al momento non ci sono stati ancora dialoghi importanti tra le parti, ma questa potrebbe essere una soluzione interessante per entrambe le parti. Staremo a vedere i futuri sviluppi della vicenda.

