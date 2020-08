Willian alla Juventus, calciomercato: il brasiliano rifiuta il rinnovo con il Chelsea

Calciomercato Juventus, Willian ha rifiutato le proposte di rinnovo messe sul piatto dal Chelsea. Su di lui è sempre forte l’interessamento della Juventus, che però deve vincere la concorrenza dell’Arsenal per assicurarsi il forte esterno brasiliano

CALCIOMERCATO JUVENTUS WILLIAN RINNOVO CHELSEA/ La Juve segue con molto interesse la situazione relativa all’esterno brasiliano Willian. Secondo quanto raccolto dalla redazione di tuttojuve.com, infatti, il giocatore brasiliano avrebbe rifiutato fin qui tutte le proposte di rinnovo messe sul piatto dai dirigenti dei Blues: il rischio che la squadra londinese possa perderlo a parametro zero è sempre più concreto, ragion per cui si starebbe profilando un’asta tra la Juve e l’Arsenal per accaparrarsi le sue prestazioni. Al momento i Gunners sembrerebbero in vantaggio, anche perchè permetterebbero al calciatore di non cambiare aria. Tuttavia, l’interesse della Juve è concreto e non è escluso che Paratici nelle prossime settimane non riesca a trovare un accordo con l’entourage dell’esterno verdeoro. Una partita tutta da giocare, un duello di mercato che potrebbe infiammare quest’estate già di per sé rovente.

