La Juventus avrebbe un nuovo grande nome per il centrocampo, stiamo parlando di Casemiro del Real Madrid. CR7 sarebbe l’intermediario nell’affare

Dalla Spagna arrivano nuove voci di mercato secondo cui i bianconeri sarebbero forti sul grande centrocampista del Real Madrid Casemiro. Il calciatore brasiliano sarebbe uno dei pezzi pregiati del Real Madrid, ma secondo le voci spagnoli del quotidiano “Don Diario”, Cristiano Ronaldo ex compagno e grande amico di Casemiro potrebbe fungere come intermediario nell’affare per portare il talentoso classe ’92 in Serie A e sotto la Mole. Un affare che però non sembra così semplice, il giocatore è un titolare e il cambio squadra dovrà essere decisamente vantaggioso anche da un punto di vista economico.

Casemiro alla Juventus? Calciomercato: CR7 come intermediario nell’affare

Un colpo che avrebbe naturalmente il benestare di tutta la società, anche il direttore sportivo Fabio Paratici avrebbe gradito l’ipotesi Casemiro, ma come dicevamo poc’anzi, per arrivare all’obiettivo non sarà di certo semplice. Casemiro è un prezzo pregiato del centrocampo dei Merengues. Per portarlo via da Madrid bisognerà formulare un’offerta congrua sia per il giocatore ma anche per il patron Florentino Perez, che di certo, non regalerà i suoi prezzi pregiati. Ma intanto in Spagna le indiscrezioni parlano di Ronaldo pronto a fare da intermediario per rendere possibile l’assalto Casemiro, profilo gradito soprattutto anche dal fenomeno portoghese. Certamente con l’acquisto di Casemiro i bianconeri andrebbero a rinforzarsi notevolmente anche per la Champions League, palcoscenici dove ormai il brasiliano è autentico protagonista.

