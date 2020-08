Calciomercato Juventus, chi partirà secondo i bookmaker

Calciomercato Juventus, ci sono alcuni giocatori bianconeri che stando alle quote dei bookmaker sembrano essere ormai sul piede di partenza.

Il campionato è finito appena da qualche giorno, e in attesa delle coppe europee è il mercato a tenere banco. Anche se le trattative potranno chiudersi entro il prossimo 5 ottobre sono tanti i rumors che si accavallano in questo periodo.

LEGGI ANCHE –>Kulusevski al Napoli, la Juventus pronta a cambiare contropartita per Milik

Calciomercato Juventus, ecco cosa dicono le quote

Guardando alle quote di Goldbet, ci sono alcuni giocatori bianconeri che sembrerebbero vicini alla partenza. Uno di questi potrebbe essere Federico Bernardeschi (2.75) che piace a tanti club. La Juventus potrebbe inserirlo nella trattativa per portare Milik in bianconero. E mentre ci sono elementi come Bonucci (7) e Bentancur (8) le cui quote indicano una permanenza pressochè sicura, è molto più bassa quella di altri elementi come De Sciglio (1.8) e Douglas Costa (1.95) che potrebbero continuare altrove la loro carriera.

Per i bookmaker non ci sono dubbi sul fatto invece che Cristiano Ronaldo rimarrà ancora alla Juventus. La sua quota in caso di cessione è infatti 9 e questo vuol dire che c’è molta fiducia sul fatto che vestirà ancora il bianconero. Al contrario la partenza di Rugani verso altri lidi è bancata solo a 1.45. Per questo si pensa che nelle prossime settimane la società bianconera potrebbe cederlo ad un altro club.

LEGGI ANCHE –>>De Sciglio al Barcellona? C’è l’ipotesi di uno scambio

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK