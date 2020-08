Juventus, due obiettivi sfumati? Il Milan pronto a sferrare l’attacco vincente

Il Milan vuole Milenkovic dalla Fiorentina e sonda il terreno anche per Chiesa. La giusta contropartita, che la Juventus non ha, è il brasiliano Paqueta.

Nel quadro dei possibili affari del Milan con la Fiorentina, riporta Tuttosport, potrebbe rientrare anche Lucas Paqueta. Il brasiliano è reduce da una stagione altalenante e gradito dai toscani. I rossoneri puntano Chiesa e Milenkovic, quest’ultimo obiettivo primario per la difesa. L’agente Ramadani è al lavoro sia per il difensore che per Rebic, sul quale i viola vantano un diritto del 50% sulla cifra della rivendita. Nonostante la folta concorrenza sui due talenti di Commisso (la Juventus tra le altre), il Milan può quindi giocarsi il jolly brasiliano.

Juventus, cosa succede sul mercato?

La Juventus continua a monitorare la situazione, del resto è da tempo interessata all’acquisto di Federico Chiesa. Finora la Fiorentina non ha mai manifestato l’intenzione di volerlo lasciare partire, se non per una cifra monstre . E’ chiaro che i bianconeri non sono l’unico club che vorrebbe avere in squadra il figlio d’arte. Oltre all’Inter e al Milan in serie A non bisogna dimenticare i club esteri. Commisso è stato chiaro: dare moneta, vedere cammello.

