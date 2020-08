Juve, filtra ottimismo per il rinnovo di Dybala: la situazione

Calciomercato Juventus, Paulo Dybala sempre più vicino al rinnovo con i bianconeri.

CALCIOMERCATO JUVENTUS RINNOVO DYBALA/ Paulo Dybala è sempre più vicino al rinnovo contrattuale con la Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, l’argentino è pronto a sottoscrivere un contratto che lo legherà indissolubilmente ai colori bianconeri, fino al 2024. Si parla di cifre importanti: circa 12 milioni a stagione più bonus, per quello che diventerebbe il secondo giocatore più pagato della Vecchia Signora, dopo il solo Cristiano Ronaldo. Le parti sarebbero sempre più vicine a trovare un accordo: molto presumibilmente la fumata bianca ci sarà nelle prossime settimane. Ma ormai non ci sono più dubbi: Dybala diventerà il nuovo pilastro della Juventus, quello dal quale tutta la dirigenza bianconera partirà per avviare una vera e propria rifondazione…nel segno della Joya!

Potrebbe interessarti anche–> Mancini nuovo allenatore della Juventus, calciomercato: il ct per il dopo Sarri?

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK