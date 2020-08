L’ex presidente del Real Calderón, artefice dell’acquisto di Cristiano Ronaldo ai tempi delle Merengues, ha parlato dell’avventura bianconera del portoghese

In un’intervista rilasciata su tuttojuve.com, l’ex presidente del Real Madrid, Ramón Calderón Ramos ha parlato del suo pupillo Cristiano Ronaldo. Calderón per chi non lo sapesse, fu l’autore dell’acquisto del fenomeno portoghese dal Manchester United. Proprio su Ronaldo, Calderón ha detto: “Cristiano Ronaldo è un giocatore straordinario, forse anche un po’ prevedibile perché conosco bene le sue qualità fisiche, tecniche e il suo talento. Questa stagione in corso è un altro clamoroso successo nella sua carriera, perché era evidente che quando lasciò il Real Madrid era in ottima forma e poteva giocare, ai massimi livelli, altri 5 o 6 anni”.

Juventus, Calderón entusiasmato da CR7: “Vive per serate come queste…”

Sempre sulle condizioni di Ronaldo, nonostante i suoi 35 anni, Calderón ha aggiunto: “È un giocatore che si è preso molta cura della sua forma fisica e infatti la sua età biologica non corrisponde a quella mostrata quotidianamente sul campo di gioco”. Poi, naturalmente, si è parlato di Champions League dell’imminente sfida di domani sera contro il Lione, l’ex presidente del Real Madrid ha aggiunto: “Non sarà una partita facile per i bianconeri, perché il risultato dell’andata non è stato positivo. Subire un gal complicherebbe il passaggio del turno, ma la situazione dell’anno scorso era decisamente peggiore ed è stata in grado di superarla. Questa è una di quelle partite in cui i grandi giocatori escono più motivati. In situazioni difficili come queste, geni come Cristiano, che vive per serate del genere, dimostrano il loro talento calcistico e si esaltano alla massima potenza”. Poi si è anche parlato delle recenti indiscrezioni di mercato provenienti da “France Football” che vedrebbero il fenomeno portoghese insoddisfatto della Juventus e voglioso di nuove avventure: “Sinceramente non posso commentare perché non conosco davvero l’attuale situazione di Cristiano alla Juventus e le sue intenzioni per il futuro prossimo. Qualunque sarà la sua decisione, gli auguro sempre il meglio”.

