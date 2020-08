Khedira, interesse di un club del Quatar per il mediano della Juventus

Khedira, oltre l’Al Duhail il cui interesse è ormai noto da tempo, è finito anche nel mirino dell’Al Sadd. Lì troverebbe Xavi che ne è l’allenatore del club.

Ad un solo giorno del match con il Lione che potrebbe sancire il divorzio tra Maurizio Sarri e la Juventus, in casa bianconera si parla anche di altro. A Vinovo programmare costantemente il futuro è all’ordine del giorno perché nessuno vuole farsi trovare impreparato. Avere sotto controllo gli eventi, quasi in modo maniacale, è uno dei punti di forza. Rientra in questa ottica privarsi dei calciatori non più ritenuti funzionali al progetto. Un nome su tutti: Khedira.

Khedira in Quatar sa Xavi?

Il futuro di Sami Khedira è sempre più lontano dalla Juventus. Nonostante un contratto per un’altra stagione, fino al 30 giugno 2021, il 33enne centrocampista, fermo ai box per infortunio, appare destinato a lasciare la Serie A. E le squadre interessate non mancano. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, oltre all’Al Duhail, di cui vi abbiamo parlato nelle scorse settimane, il tedesco è finito anche nel mirino dell’Al Sadd di Xavi. Il tedesco sta vivendo le ultime settimane di carriera di un certo tipo, tanto che i bianconeri non lo hanno inserito neppure in lista Champions.

