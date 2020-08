Juventus Lione, Del Piero: “Sarri? Vi dico cosa penso”

Le parole di Alessandro Del Piero a Sky poco prima dell’inizio di Juventus Lione. L’ex capitano bianconero si è soffermato in particolare sulle parole di Pavel Nedved e sull’operato di Maurizio Sarri

Intervistato ai microfoni di Sky, l’ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero ha espresso in suo parere sulla situazione in casa bianconera: “Nedved ha fatto bene a non scaricare la pressione interamente sull’allenatore, aggiungendo che anche i giocatori e i dirigenti sono sulla graticola. Ci vuole tempo per assimilare l’idea di calcio di Sarri, e di tempo ce n’è stato davvero poco.”

