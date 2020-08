Juventus-Lione, dove vederla gratis in tv e in streaming

Juventus-Lione streaming: come seguire la partita di Champions League in televisione sui canali Mediaset e Sky Sport e la diretta disponibile online su internet.

Juventus-Lione streaming: è tutto pronto per il match valido per gli ottavi di finale di Champions League che si disputerà oggi 7 agosto con fischio d’inizio fissato per le ore 21.05. Match che ovviamente sarà visibile in tv, non solo su Sky, che comunque offrirà anche il servizio streaming per gli abbonati. La partita sarà fruibile ai fan bianconeri e non anche su Canale 5.

I bianconeri di Sarri sono reduci dalla sconfitta di Cagliari, ormai la testa è già rivolta all’ottavo di finale di ritorno di Champions League contro il Lione dopo aver vinto lo scudetto. Per questo motivo il tecnico bianconero potrebbe tenere fuori da questa sfida diversi elementi titolari e far giocare tanti giovani. Stesso discorso per quanto riguarda la Roma. I giallorossi di Fonseca sono già quinti e dunque qualificati per l’Europa League. In questo torneo il 6 agosto giocheranno contro il Siviglia e l’allenatore proverà a risparmiare qualche pedina. Chance pure per Zaniolo che giocherà dal primo minuto.

La partita Juventus-Lione sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (canale 202), Sky Sport 252. Sul digitale terrestre, invece, su Sky Sport Uno (SD can. 482, HD can. 472) e Sky Sport Serie A (SD can. 483, HD can. 473). Lo stesso match sarà possibile vederlo anche attraverso Sky Go, il servizio in streaming per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati a Sky. Su Mediaset, invece, sarà trasmessa in chiaro su canale 5. In più in streaming su Mediaset Play. La telecronaca Sky sarà affidata a Maurizio Compagnoni col commento di Luca Marchegiani. Su Mediaset, invece, toccherà a Pierluigi Pardo e Aldo Serena.

Juventus-Lione le probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Higuain, Ronaldo. All.: Sarri

LIONE (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet; Depay, Dembélé. All.: Garcia

