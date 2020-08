Voti e pagelle Juventus Lione 2 1: Ronaldo trascinatore, male Cuadrado

Le pagelle e i voti di Juventus Lione 2 1: ecco i protagonisti della gara dell’Allianz Stadium

La Juve vince 2 1 la gara di ritorno contro il Lione e non riesce a ribaltare lo 0 1 rimediato in Francia, non garantendosi l’accesso ai quarti di finale di Champions League. Al vantaggio iniziale di Depay ha risposto la doppietta di Cristiano Ronaldo.

Pagelle e voti di Juventus Lione 2-1

Pagelle Juventus: Szczesny 5,5, Cuadrado 5, Bonucci 6, De Ligt 5,5, Alex Sandro 7, Pjanic 5, Bentancur 5,5, Rabiot 6, Bernardeschi 6 Higuain 5 Ronaldo 7,5

Il migliore in campo, ancora una volta, è Cristiano Ronaldo, che si è preso letteralmente le squadre sulle spalle. Buonissima anche la prova di Alex Sandro, vero motorino. Cuadrado il peggiore, alcuni suoi passaggi in orizzontale sono da segnare con la matita rossa. Brutta anche la prova di Higuain, assolutamente impalpabile.

