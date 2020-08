Paganini sgancia la bomba sul mercato allenatori. Secondo l’esperto mercato, la dirigenza della Juventus sta provando a convincere Zinedine Zidane.

Dovesse andare via #Sarri #AndreaAgnelli proverà con il Real a fare un tentativo importante per #Zidane.Con #Pochettino c’è stato un pour parler. In Italia cè soprattutto #SimoneInzaghi (stimato da #Paratici) poi #Spalletti, complicato un ritorno di #Allegri. — Paolo Paganini (@PaPaganini) August 8, 2020

Secondo l’esperto giornalista della Rai Paolo Paganini, la Juventus sta tentando il colpo da 90 per quanto concerne il mercato delle panchine. Una partita, quella di ieri sera, certamente sfortunata ma che andava già messa in sicurezza all’andata, quello 0-1 in casa dei francesi – alla fine – è risultato fatale. Maurizio Sarri lo sapeva bene e nonostante alcuni episodi arbitrali discutibili, il match si è aggrappato nuovamente al fuoriclasse portoghese (Cristiano Ronaldo) che ha siglato una doppietta, giocando una partita di sacrificio e responsabilità. Ma nemmeno l’eccelsa prestazione del fenomeno con il numero 7, ormai sempre più condottiero solitario, è riuscita a cambiare le sorti, sempre più sfortunate, dei bianconeri in Champions League. Ora questa sconfitta potrebbe costare carissima a Sarri, che se le indiscrezioni di mercato dovessero essere confermate, potrebbe lasciare la panchina della Juventus. Al suo posto la dirigenza bianconera starebbe provando il colpo da 90: Zinedine Zidane.

Calciomercato Juventus: “Tentativo importante per un nuovo allenatore…”

A confermare queste indiscrezioni di mercato ci ha pensato l’esperto giornalista Paolo Paganini che su Twitter ha scritto: “Dovesse andare via Sarri, Andrea Agnelli proverà con il Real a fare un tentativo importante per Zidane.Con Pochettino c’è stato un pour parler. In Italia c’è soprattutto Simone Inzaghi (stimato dal ds Paratici) poi Spalletti, complicato un ritorno di Allegri”. Una sfilza di nomi importanti come -possibili- sostituti di Maurizio Sarri, qualora la dirigenza, in questo momento di riflessione dovesse decidere di separarsi dall’allenatore toscano. In polpe una vecchia gloria bianconera, che potrebbe anche ritrovare il suo pupillo ai tempi dei Merengues, Cristiano Ronaldo. In Italia resta sempre forte, invece, la candidatura di Simone Inzaghi che non ha ancora rinnovato con la Lazio nonostante l’anno che ancora lo lega ai laziali. La società in queste ore sta esaminando attentamente il futuro, sempre più imminente – la nuova stagione ripartirà intorno alla metà di settembre – della Juventus e del suo allenatore.

