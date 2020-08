Juventus, Cristiano Ronaldo: “E’ tempo di riflettere”

La Juventus non ce l’ha fatta ad andare avanti in Champions League, nonostante il grande rendimento del solito Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta contro il Lione.

Gol inutili ai sorti della qualificazione, che hanno provocato un intenso scossone nella giornata di oggi. Il tecnico Maurizio Sarri è stato infatti esonerato e al suo posto è stato “promosso” Andrea Pirlo. Il portoghese sarà uno degli intoccabili anche nella prossima stagione. Del resto sembra davvero impossibile poter rinunciare al suo talento e ai suoi gol.

Juventus, il commento di Ronaldo alla stagione

Proprio Cristiano Ronaldo ha commentato sui social la fine di questa stagione. Un commento agrodolce, per la soddisfazione di aver vinto il campionato ma anche per la tristezza di non aver regalato altre gioie ai tifosi bianconeri.

“La stagione 2019/20 per noi è finita, molto più tardi del solito ma prima di quanto ci aspettassimo. Ora è tempo di riflettere, è tempo di analizzare gli alti e bassi perché il pensiero critico è l’unico modo per migliorare. Un grande club come la Juventus deve sempre pensare come il migliore del mondo, lavorare come il migliore del mondo, così che possiamo definirci uno dei migliori e più grandi club del mondo.

Vincere ancora una volta la Serie A in un anno così difficile è qualcosa di cui siamo molto orgogliosi” ha scritto il portoghese.

“Personalmente segnare 37 gol per la Juventus e 11 per la Nazionale portoghese è qualcosa che mi fa affrontare il futuro con rinnovata ambizione e voglia di continuare a fare sempre meglio ogni anno. Ma i fan chiedono di più da noi. Si aspettano di più da noi. E dobbiamo mantenere, dobbiamo essere all’altezza delle più alte aspettative. Possa questa breve pausa di vacanza consentire a tutti noi di prendere le migliori decisioni per il futuro e tornare più forti e impegnati che mai” ha concluso CR7.

