Marotta e Allegri, non è che alla fine la Juventus ripenserà a loro?

Marotta e Allegri sono stati il fulcro della Juventus vincente degli ultimi anni. Agnelli potrebbe ripensare a loro per aprire un nuovo ciclo vincente…

Marotta e Allegri, proprio loro. I due sono stati sacrificati sull’altare del rinnovamento dirigenziale e del bel gioco. I risultati, però, sono stati poco soddisfacenti. Il primo si è accasato all’Inter facendola rinascere e portandola ad un solo punto dalla Juventus, il secondo attende la chiamata giusta per riprendere a vincere in serie. E i bianconeri? Vivono un momento drammatico come pochi nella loro storia dopo l’ennesima eliminazione dalla Champions League. Con questo sono 24 anni che non si conquista un trofeo in Europa. Troppo. Tanto che Sarri è stato esonerato.

Marotta e Allegri tornano di moda?

In questo clima di grande sfiducia, dovrà essere brava la dirigenza bianconera a rinnovare l’entusiasmo sopito. Ecco perché potrebbero tornare di moda i nomi di Marotta e Allegri. Il primo, già accostato alla Juventus, ha già smentito. Il secondo invece sta in silenzio e attende gli eventi. La sua rivincita su Paratici e Nedved è immane. Da signore, però, non proferisce parola. Nelle prossime ore si attendono sviluppi, ma guai a sottovalutare due clamorosi ritorni. In momenti del genere ogni cosa è possibile.

