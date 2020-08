Paratici, la Juventus ha preso la decisione sul suo uomo-mercato

La Juventus smentisce nell’immediato possibili risvolti circa un allontanamento di Paratici. Il CFO resta al timone dell’area tecnica bianconera.

«Sono “totalmente infondate” le voci di un allontanamento di Fabio Paratici dalla Juventus». Lo rende noto all’ANSA il club bianconero, che smentisce le indiscrezioni circolate sul dirigente nelle ultime ore. Lo stesso presidente Agnelli, del resto, subito dopo l’eliminazione dalla Champions League aveva ribadito la fiducia nei confronti del dirigente e del vicepresidente Pavel Nedved.

Paratici e la Juventus

Il presidente Andrea Agnelli, dopo il ko della Juventus con il Lione era stato chiaro. «Se non sbaglio qualche giorno fa ho fatto dei grandi complimenti a Nedved, Paratici e Cherubini – ha detto -. Ribadisco la mia stima per loro, sono affiatati e insieme alla Juventus perseguiranno gli obiettivi della società. Una serata come questa con un’avversaria abbordabile, è deludente. Io ho un gruppo dirigente forte e affiatato, me lo tengo stretto». Insomma, niente rivoluzione all’orizzonte come invece si paventava sul web. Da Torino sono stati costretti ad intervenire con decisione per mettere un punto fin da subito alle voci che si susseguivano con forza e vigore. A pagare è stato soltanto Maurizio Sarri.

