Le parole del presidente sono state chiare: il futuro di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus è appeso ad un filo. Una partita certamente sfortunata quella di ieri sera, ma che andava già messa in sicurezza all’andata, quello 0-1 in casa dei francesi – alla fine – è risultato cruciale. Maurizio Sarri lo sapeva bene e nonostante alcuni episodi arbitrali discutibili, il match si è aggrappato nuovamente al fuoriclasse portoghese che ha siglato una doppietta importante, giocando una partita di sacrificio e responsabilità, ma nemmeno l’eccelsa prestazione di Cristiano Ronaldo, ormai sempre più solitario condottiero, è riuscita a cambiare le sorti, sempre più sfortunate, dei bianconeri in Champions League. Ora questa sconfitta potrebbe costare carissima a Sarri, che se le indiscrezioni di mercato dovessero essere confermate, potrebbe lasciare la panchina della Juventus nei prossimi giorni. Il presidente Agnelli ha espresso la delusione del mancato passaggio ai quarti di finale, specificando che si prenderanno del tempo per pensare. In molti stanno già dando Simone Inzaghi come il predestinato a sedere sulla panchina bianconera nel dopo Sarri e ci sarebbero già stati contatti diretti con l’allenatore piacentino, già cercato lo scorso anno proprio nel post Allegri.

Simone Inzaghi alla Juventus? Calciomercato: già partiti i contatti

Simone Inzaghi sembra avere tutte le carte in regola per allenare la Juventus. L’allenatore piacentino della Lazio pre lockdown era diventato il vero antagonista della Juventus, con prestazioni davvero qualitative che hanno permesso alla squadra laziale di avvicinarsi sempre di più ai vertici della classifica. Ora il suo contratto con la Lazio segna ancora un anno di contratto ma il suo futuro si avvicina sempre di più alla Vecchia Signora, nonostante la volontà del patron laziale Lotito che vorrebbe rispettare il contratto. Già lo scorso anno, proprio dopo l’addio di Massimiliano Allegri, il profilo di Inzaghi era in polpe per i gli eventuali sostituti. La stessa società bianconera ha molta stima di Inzaghi e, in questo momento di incertezze sul futuro di Sarri, sarebbe di nuovo lui il predestinato per diventare il nuovo tecnico bianconero. Un mancato rinnovo con la Lazio confermerebbe la volontà dello stesso Inzaghi di sposare la nuova avventura. Nelle prossime ore, forse, si avrà un quadro più completo. Ma in questo momento Inzaghi è il favorito per essere il nuovo allenatore della Juventus.

