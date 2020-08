Calciomercato Juventus, dalla Spagna: tre grandi colpi in arrivo

Il calciomercato Juventus è destinato a diventare l’argomento principale per tanti tifosi bianconeri dopo la nomina di Andrea Pirlo come allenatore.

Il nuovo tecnico avrà sicuramente bisogno di rinforzi di spessore. Troppi elementi bianconeri quest’anno hanno avuto una stagione al di sotto delle aspettative. Ed è per questo motivo lecito attendersi diversi cambiamenti nella rosa della squadra torinese. Chi saranno i prossimi colpi dopo Kulusevski e Arthur?

Calciomercato Juventus, la rivelazione di “Don Balon”

Il rumor che arriva dalla Spagna è davvero di quelli importanti. Come scrive “Don Balon” e anche calciomercato.it la Juve sarebbe pronta a mettere a segno tre grandi colpi, uno per reparto, pur di allestire una squadra capace di vincere non solo in Italia, ma anche finalmente di essere protagonista in Europa.

Una delle priorità bianconere sarà la ricerca di un terzino destro e il nome caldo è quello di Bellerin, esterno in forza all’Arsenal. La Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto 40 milioni di euro. A centrocampo nel mirino bianconero ci sarebbe nuovamente Milinkovic-Savic, stella della Lazio, per la quale il club sarebbe pronto a investire 70 milioni di euro. Somma ancora più alta per l’attacco, visto che per strappare Kane al Tottenham ci vogliono circa cento milioni. Tre grandi nomi, tre grandi obiettivi. E’ chiaro se le voci di mercato fossero fondate la rosa della Juve sarebbe destinata a compiere un grande salto di qualità.

