Douglas Costa via dalla Juve, calciomercato: cessione sempre più vicina per il brasiliano

Calciomercato Juventus, il futuro di Douglas Costa sembra essere sempre più lontano dai colori bianconeri: stando alle ultime indiscrezioni, per il brasiliano potrebbe profilarsi un futuro al Paris Saint Germain

CALCIOMERCATO JUVENTUS DOUGLAS COSTA CESSIONE/ Sebbene Maurizio Sarri lo abbia tenuto seriamente in considerazione quest’anno, non facendolo giocare solo se infortunato, Douglas Costa sembra essere ormai fuori dal progetto della Juventus. Il funambolico esterno brasiliano è stato falcidiato da numerosi infortuni, che ne hanno compromesso in più di una circostanza le prestazioni. Il discorso sull’integrità fisica di “Flash” non può e non deve passare inosservato: ecco perché la dirigenza di Corso Galileo Ferraris è all’opera per cercare di valutarne una possibile cessione. Gli acquirenti non mancano, ma non sono disposti, al momento, a venire incontro alle richieste della Juve, che valuta Douglas non meno di 40 milioni di euro. Nei giorni scorsi si era parlato di un interessamento del Paris Saint Germain, ma anche il club parigino non può più permettersi le spese folli di un tempo, alla luce del Fair Play finanziario. Da non scartare neanche l’ipotesi Manchester United: la Juve valuta il da farsi.

