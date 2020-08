Matuidi, il francese a sorpresa comunica il futuro alla Juventus

Matuidi potrebbe rescindere il contratto con la Juventus e finire la carriera negli Stati Uniti all’Inter Miami di David Beckham. C’è il sì dei bainconeri.

Dopo la definizione dei quadri tecnici, con la conferma di Paratici, Nedved e Cherubini, e l’esonero di Sarri, si passa al calciomercato. Un mercato influenzato dal nuovo allenatore Andrea Pirlo. Dovrebbe prevedere diversi movimenti sia in entrata che in uscita. Ed è soprattutto sulla linea mediana che il Maestro potrebbe vedere dei grandi cambiamenti. Non solo per la già avvenuta cessione di Pjanic, ma anche per gli altri movimenti che potrebbero riguardare quel reparto. Uno su tutti riguarda Matuidi.

Matuidi pronto a salutare la Juventus

«La complessità del mercato per la Juve è nell’equilibrio di due esigenze – si legge su Gazzetta dello Sport -. Vuole svecchiare ma non può permettersi spese particolari. Il bilancio, con le perdite da Covid che hanno annullato molti dei benefici dati dall’aumento di capitale da 300 milioni, permette grandi investimenti solo in caso di tagli alla rosa. La prima buona notizia in questo senso dovrebbe arrivare da Blaise Matuidi, vicino a un accordo con l’Inter Miami, la franchigia Mls che ha David Beckham tra i proprietari».

