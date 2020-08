Lele Adani intervenuto ai microfoni di Sky Sport ha parlato del neo allenatore della Juventus, Andrea Pirlo. Ecco cosa ha detto:

Lele Adani nel post partita di Inter-Bayern Leverkusen su Sky Sport ha parlato del neo allenatore bianconero Andrea Pirlo. L’opinionista ha espresso tutto il suo entusiasmo per la scelta della Juventus di affidare la panchina all’ex centrocampista. Ecco cosa ha detto: “La scelta di Pirlo come allenatore è una scelta giusta. Pirlo ha le palle quadrate, non si siede sulla panchina della Juve per fare il gestore ma per imporre delle idee di calcio”.

Juventus, senti Adani: "Pirlo alla Juventus non farà solo il gestore…"

La scelta di Pirlo come allenatore della Juventus secondo l’esperto opinionista non sarebbe casuale. Infatti secondo lui, Andrea Pirlo non è semplicemente un gestore, ma un allenatore già pronto con delle idee tattiche ben precise. Una scelta sicuramente coraggiosa e certamente rivoluzionaria ma che potrebbe essere davvero intelligente. Pirlo intanto è già pronto alla rivoluzione prima in uscita e poi in entrata per quanto concerne il calciomercato. Infatti il nuovo allenatore avrebbe già chiamato uno ad uno i giocatori che non farebbero più parte del progetto per la prossima stagione. Fra questi, come sappiamo già, c’è il partente Matuidi. E i prossimi a lasciare la Vecchia Signora saranno Khedira e Higuain.

