Juventus, lo stipendio di Pirlo: solo tre giocatori guadagnano meno di lui

Solo tre giocatori in rosa guadagnano meno di Andrea Pirlo. Lo stipendio normale del nuovo allenatore della Juventus è uno fra i più bassi.

Lo stipendio di Andrea Pirlo allenatore è uno dei più bassi nello staff bianconero. Infatti solo tre giocatori in rosa guadagnano meno del nuovo tecnico bianconero. Pirlo ha firmato con la Juventus un biennale da 1,8 milioni di euro. Una cifra relativamente bassa rispetto al resto del gruppo. Solo tre giocatori, attualmente, nella rosa della Juventus guadagnano meno di lui: Demiral, Buffon e Pinsoglio.

Attualmente, stando alla stagione 2019-2020, sono questi gli stipendi di ogni singolo giocatore nella rosa bianconera:

Pinsoglio (2021) 0,3

La scelta di Pirlo è chiaro sintomo di rivoluzione e di lanciare un nuovo progetto per il futuro. Giustamente la società vista l’inesperienza e la grande fiducia data ad un neo allenatore, ha deciso di rimane bassa proprio per capire quale sarà il futuro della squadra guidata da Pirlo. Un allenatore molto giovane che però ha già conquistato il presidente Andrea Agnelli e tutto lo staff dirigenziale. Andrea Pirlo sarà il presente ma soprattutto il futuro della Juventus, e qualora riuscisse davvero a mettere in pratica la sua idea di calcio, la Juventus in futuro -quasi certamente- ridimensionerà l’ingaggio dell’allenatore.

