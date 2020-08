Juve, addio Ramsey? L’entourage del gallese smentisce la cessione

Calciomercato Juventus, Aaron Ramsey sembra essere sul piede di partenza: il gallese, che non ha convinto in questa stagione, potrebbe partire durante la prossima sessione estiva di calciomercato, anche se l’entourage dell’ex mezzala dell’Arsenal ha smentito una sua eventuale cessione.

CALCIOMERCATO JUVENTUS ADDIO RAMSEY/ Ramsey e la Juventus potrebbero dirsi addio a fine stagione. Il gallese, falcidiato da numerosi infortuni, non è riuscito a calarsi al 100 per cento nell’ambiente bianconero e una sua cessione sembra sempre più probabile. La stagione dell’ex centrocampista dell’Arsenal è stata caratterizzata da un alternarsi incredibile di alti e bassi, complice una condizione fisica molto spesso precaria. Nelle scorse ore si è parlato molto di un eventuale addio di Ramsey, in un eventuale scambio che porterebbe Isco sotto l’ombra della Mole. Tuttavia, l’entourage del gallese ha bollato come “non sense” le notizie inerenti un eventuale addio di Ramsey. La situazione è in fieri, e non sono esclusi importanti colpi di scena.

