Calciomercato Juventus, ha già salutato i compagni: addio sicuro

Calciomercato Juventus, non sembrano esserci dubbi: Sami Khedira sarà uno dei giocatori che è destinato a lasciare la squadra bianconera nelle prossime settimane.

Il calciatore tedesco infatti è nella lista delle cessioni della Juve. In questa stagione il centrocampista ex Real Madrid è stato nuovamente frenato da numerosi infortuni e per questo motivo non è riuscito a dare il suo contributo alla squadra. Il valore di Khedira non si discute. In questi anni ha dimostrato di essere un mediano moderno, abile anche negli inserimenti in fase offensiva. Nel campionato appena concluso però ha giocato solamente 12 partite. E la nuova Juventus di Andrea Pirlo sembra poter fare a meno della sua esperienza.

Calciomercato Juventus, Khedira ha già salutato i compagni

A 33 anni il calciatore sembra destinato dunque a trovare una nuova squadra e a confermarlo è stato anche il giornalista Momblano, sempre attento alle dinamiche in casa bianconera. Su Twitter infatti ha scritto: “Sami #Khedira si è già congedato dai compagni di squadra. Quindi il tema non è se il tedesco sia in uscita, ma solo il come e dunque con quale punto di accordo con la #Juventus”.

Sami #Khedira si è già congedato dai compagni di squadra. Quindi il tema non è se il tedesco sia in uscita, ma solo il come e dunque con quale punto di accordo con la #Juventus. — Momblano Official (@MomblanOfficial) August 12, 2020

