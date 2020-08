Isco è un profilo che piace da diverso tempo ai bianconeri, in primis al direttore sportivo Paratici. Portarlo a Torino non sarà semplice, ecco perché…

Isco è un profilo che piace molto in casa bianconera, amato dal direttore sportivo Paratici e identificato dal nuovo allenatore (Pirlo) come il profilo ideale per rinforzare la mediana in vista della prossima Champions League. Un obiettivo voluto già anni fa e che oggi è tornato al centro degli intrighi di mercato bianconero. Ma portalo via da Madrid sembra tutt’altro che semplice. Lo stesso giocatore ha dichiarato tramite il suo entourage di voler rimanere a Madrid e rispettare i due anni che ha (ancora) nel contratto in blancos.

Isco alla Juventus? Calciomercato: Paratici lo adora ma…

Un operazione tutt’altro che semplice portare Isco sotto la Mole. Intanto il Real Madrid continua a sparare grosso sul cartellino, infatti i Merengues non farebbero partire il giocatore a meno di 70 milioni di euro. Una cifra certamente poco vantaggiosa soprattutto in un periodo di crisi finanziaria come quello post Covid. Per ora le porte di Isco alla Juventus sembrano decisamente chiuse ma qualora si dovessero riaprire, e il giocatore cambiasse idea, ecco che i bianconeri sarebbero i primi della fila per entrare.

