Juventus, intervento riuscito per De Ligt: i tempi di recupero

Juventus, un compleanno decisamente insolito per il difensore De Ligt. Che oggi è finito sotto i ferri per risolvere i problemi alla spalla destra.

Un acciacco fisico che lo ha tormentato per gran parte della stagione, anche se c’è da dire che in pochi se ne sono accorti. Il suo rendimento infatti è stato molto positivo, l’olandese è cresciuto settimana dopo settimana e sarà una colonna anche della squadra di Andrea Pirlo.

Juventus, tre mesi di stop per De Ligt

A dare comunicazioni riguardo l’intervento del suo calciatore è stata la stessa Juventus attraverso il suo sito ufficiale. “Questa mattina Matthijs de Ligt è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione della spalla destra, presso la clinica UPMC Salvator Mundi di Roma. L’intervento eseguito dal dottor Volker Mushal, coadiuvato dai dottori Bryson Lesniak e Fabrizio Margheritini, alla presenza del responsabile sanitario della Juventus Luca Stefanini, è perfettamente riuscito” si legge nella nota del club bianconero.

Che aggiunge: “I tempi di recupero sono di circa 3 mesi”. Una tegola importante dunque per il tecnico Pirlo che dovrà fare a meno del suo difensore per l’inizio del campionato e della Champions League, visto che il ritorno in squadra a questo punto sarebbe previsto per metà novembre.

