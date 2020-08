Tonali, Pirlo chiede alla Juventus un sacrificio. Ma l’Inter…

Pirlo vorrebbe plasmare a sua immagine e somiglianza il giovane centrocampista del Brescia. Tonali però sembra destinato a giocare con l’Inter.

Andrea Pirlo, da tempo, ha indicato Sandro Tonali suo erede naturale. Da allenatore della Juventus adesso lo vorrebbe in bianconero e lo ha richiesto espressamente a Fabio Paratici. Il Brescia, tuttavia, ha altri pensieri anche perché il ragazzo ha già detto sì all’Inter. Cellino non vuole andare sotto i 45-50 milioni di euro – si legge -. Zhang non è disposto a spendere più di 30 milioni più 5 di bonus e per questo attende il finale di stagione. Un accordo tra le parti si troverà facilmente. E la Juventus in tutto questo? Ne parla la Gazzetta dello Sport in un articolo di stamattina.

Tonali, la Juve è dietro ma…

Per la Juventus è in salita. «Forse a gennaio, si sarebbe dovuta concentrare più su Tonali che su Kulusevski – si legge -. Nessuno discute l’investimento, Dejan ha fantastiche prospettive, a patto che giochi nel suo ruolo e non faccia la mezzala. Ma ora, per Sandrino il predestinato, in casa nerazzurra credono di avere talmente tanto le carte in mano che solo un tornado potrebbe far cascare il castello messo laboriosamente su. E cercano l’ultimo scatto per evitare che la Juve abbia ancora una parola da spendere. E’ strategia».

